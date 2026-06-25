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24 червня було оприлюднено результати престижного рейтингу університетів Times Higher Education Impact Rankings 2026 (THE). Подія є дуже знаковою, адже згідно з цьогорічними результатами МАУП посіла перше місце серед усіх ЗВО України.

Це вперше, коли саме приватний ЗВО очолив загальний міжнародний рейтинг українських університетів, обійшовши найбільші державні заклади.

Impact Rankings — це рейтинг від однієї з найавторитетніших міжнародних освітніх агенцій THE, що вже понад 20 років оцінює університети зі всього світу. Саме тому результатам цього ранжування довіряють найбільше.

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THE Impact Rankings визначає, наскільки ефективно ЗВО сприяють досягненню Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ЦСР ООН). Під час оцінювання враховуються результати університетів у сфері освіти, наукових досліджень, управління, взаємодії із суспільством та реалізації практик сталого розвитку.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 1646 університетів зі 116 країн світу, а Україну представили 55 ЗВО. На цьому тлі результат МАУП засвідчує, що Академія впевнено рухається шляхом сталого розвитку, впроваджує сучасні освітні практики та робить вагомий внесок у формування майбутнього української вищої освіти.

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