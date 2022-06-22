МАУП очолила найвпливовіший рейтинг університетів “Топ-200 Україна 2022” серед приватних ВНЗ

Складаючи рейтинг цього року, експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та світі, яка зараз переживає серйозні зміни внаслідок впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного військового вторгнення Росії.

Міжрегіональна Академія управління персоналом, найбільший приватний ВНЗ країни, зайняла цього року перше місце серед приватних університетів в академічному рейтингу вищих навчальних закладів України "Топ-200 Україна 2022", який є найвпливовішим рейтингом ВНЗ країни.

Складаючи рейтинг цього року, експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та світі, яка зараз переживає серйозні зміни внаслідок впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного військового вторгнення Росії. Загалом до уваги було взято десять показників оцінки діяльності університетів, серед яких найвагоміші коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність, оцінка науково-дослідних досягнень через порівняння сайтів університетів та досягнення закладами 17 Цілей сталого розвитку ООН.

Також цього року Академія увійшла до ТОП-3 серед приватних університетів у науковому рейтингу ВНЗ країни за показниками Scopus.

МАУП була заснована 1989-го та є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 19 спеціальностями.

З початком військової агресії проти України на деяких територіях офлайн навчання стало неможливим. Керівництво МАУП швидко адаптувало навчальний процес до нових реалій, організувавши його в дистанційному режимі для всіх підрозділів, включаючи Ліцей та дитячий садок.

З 14.03.2022 студенти МАУП знову отримали можливість навчатись за своїми спеціальностями. Також було створено можливість для студентів інших українських ВНЗ приєднатися до студентів відповідних академічних груп МАУП, проходити навчання дистанційно та таким чином виконати навчальний план.

Студенти МАУП та інших українських ВНЗ, а також українські абітурієнти, що опинилися в Європі, можуть продовжити або розпочати навчання у Польщі українською або польською мовами на базі партнера Академії — Вищої Школи Внутрішньої Безпеки у м. Лодзь.