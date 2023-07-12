МАУП першою в Україні отримала Золотий сертифікат Програми FISU Healthy Campus

Наразі в світі цю сертифікацію пройшли 54 університети, та лише 7 з них отримали Золотий сертифікат.

FISU Healthy Campus — це програма Міжнародної федерації університетського спорту (FISU, фр. Federation International du Sport Universitaire, англ. International University Sports Federation), що є міжнародною спортивною організацією, створеною для розвитку та просування спорту серед студентів усього світу. Штаб-квартира організації знаходиться в Лозанні (Швейцарія). Федерація координує діяльність 174 національних федерацій студентського спорту, що входять до її складу. Під її егідою кожні два роки відбуваються Літня та Зимова Універсіади — аналог Олімпійських ігор, що проводиться серед студентів.

FISU Healthy Campus нагороджує університети, які заохочують здоровий спосіб життя у своїх кампусах. Ті, хто створює кращі умови задля цього для своїх студентів і всієї спільноти університетського містечка, отримують відповідний сертифікат на основі оцінки за сотнею критеріїв.

Університети оцінюються за сімома напрямками: фізична активність і спорт, харчування, профілактика захворювань, психічне та соціальне здоров'я, ризикова поведінка, навколишнє середовище, стійкий розвиток і соціальна відповідальність, управління здоровим кампусом.

Таке шалене досягнення стало можливим завдяки наявності в Академії розвиненої інфраструктури, яка повністю відповідає європейським стандартам. На базі Академії діють спортивні секції та клуби, в яких студенти мають змогу сумлінно тренуватися і

підтримувати гарну фізичну форму. З-поміж них Клуб кікбоксингу, Зал боротьби ім. Жана Беленюка, спортивний комплекс ім. Ельбруса Тедеєва, Футбольна арена МАУП із чотирма професійними полями.

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