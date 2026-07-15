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Нещодавно інформаційний ресурс “Освіта.UA” оприлюднив щорічний консолідований рейтинг “Топ–10 найкращих приватних університетів 2026”. За його результатами Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) вкотре посіла перше місце!

До трійки лідерів також увійшли: Університет “Київська школа економіки” (2 місце) та Український Католицький Університет (3 місце).

Консолідований рейтинг від “Освіта.UA” формується на основі результатів трьох авторитетних ранжувань: “Топ-200 Україна”, Scopus та “Бал НМТ на контракт”. Такий підхід дозволяє комплексно оцінити діяльність закладів вищої освіти, враховуючи їхні академічні результати, наукову активність і рівень підготовки вступників.

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Підсумкова позиція кожного університету визначається як сума місць, отриманих у всіх трьох рейтингах. Саме тому “Топ–10 найкращих приватних університетів 2026” є одним із найбільш показових інструментів для порівняння приватних ЗВО України.

Стале перше місце МАУП підтверджує системний розвиток Академії, її стабільні результати в ключових національних рейтингах та послідовну роботу над якістю освіти й наукової діяльності.

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