МАУП посіла перше місце серед приватнихуніверситетів України згідно рейтингу Scopus 2024

В травні 2024 року оприлюднені результати щорічного рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками наукометричної бази Scopus. Серед приватних ЗВО лідером авторитетного рейтингу вкотре стала Міжрегіональна Академія управління персоналом. Першість серед державних університетів здобув Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Державні та приватні університети України в рейтингу Scopus ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Загалом, результати рейтингу формуються на основі даних показників цитування наукових статей, які публікуються фахівцями закладів вищої освіти. База даних Scopus індексує понад 25 тисяч світових наукових видань з різнопрофільних галузей наук, зокрема: гуманітарних, технічних та медичних. До цієї наукової бази потрапляють статті для наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань.

Дані Scopus, окрім іншого, використовують для складання багатьох консолідованих рейтингів провідних університетів світу, як-то Times Higher Education або QS World University Rankings.

Зауважимо також, що МАУП стала найпрогресивнішим закладом вищої освіти в Україні, адже покращила свою позицію на 21 сходинку. Це свідчить про потужний розвиток та якісну наукову діяльність студентів та викладачів Академії. Серед державних ЗВО найбільший прогрес у рейтингу продемонстрував Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Рейтинг Scopus 2024 демонструє, що, незважаючи на усі виклики сьогодення, викладачі та студенти державних і приватних університетів України не припиняють активно займатися науковою діяльністю, створюючи передумови для скорішої Перемоги країни та швидкої її відбудови.