МАУП увійшла до рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2025

Вищі навчальні заклади показувати значні досягнення у сфері сталого розвитку та мати активний вплив на суспільство.

10 грудня 2024 року британська рейтингова агенція Quacquarelli Symonds оприлюднила третє видання рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2025, що визначає найкращі університети світу за їхній внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Цьогоріч до списку увійшли більше 1700 університетів із понад 100 країн світу, серед них — лише 17 українських закладів вищої освіти. Приємною новиною стало те, що Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) посіла перше місце серед приватних університетів України!

Чому рейтинг QS World University Rankings: Sustainability важливий?

Його укладачі мають на меті оцінити університети не лише як освітні та наукові центри, а й як рушії змін у суспільстві. Методологія включає широкий спектр індикаторів, серед яких:

Екологічний вплив: екологічна освіта, дослідження у сфері стійкості, екологічна відповідальність.

Соціальний вплив: рівність, здоров’я і добробут, працевлаштування випускників, обмін знаннями.

Управлінська ефективність: прозорість, здатність долати складні організаційні виклики.

Щоб потрапити до рейтингу, університети повинні відповідати вимогам інших QS рейтингів, показувати значні досягнення у сфері сталого розвитку та мати активний вплив на суспільство.

МАУП демонструє, як інтеграція принципів стійкості в освітній процес може приносити практичні результати, помітні на міжнародному рівні.