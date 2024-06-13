МАУП в трійці кращих університетів України в світовому рейтингу THE 2024

Від України до рейтингу вдалось потрапити лише 42-м навчальним закладам.

12 червня 2024 року були оприлюднені результати міжнародного рейтингу університетів Times Higher Education Impact Rankings (THE), згідно з яким МАУП увійшла до трійки лідерів серед ЗВО України разом із СумДУ та Львівською політехнікою.

Impact Rankings — щорічний глобальний рейтинг ефективності ЗВО від британського наукового видання Times Higher Education, у якому університети зі всього світу оцінюються за результатами їхнього досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Ранжування відбувається за показниками з чотирьох широких сфер: навчання, дослідження, управління та вплив університету. Лише зарахування закладу вищої освіти до цього рейтингу вже свідчить про його активну позицію у формуванні свідомого та відповідального суспільства.

Як зазначають британські укладачі рейтингу THE, у 2024 році вони отримали рекордну кількість заявок. До загального списку увійшли 2152 університети зі 125 країн світу. Від України до рейтингу вдалось потрапити лише 42-м навчальним закладам.

Серед відповідностей Цілям сталого розвитку ООН Академія показала найкращі результати в наступних сферах: мир та справедливість, гідна праця та економічне зростання, скорочення нерівності і партнерство заради стійкого розвитку. Для МАУП це не просто формальні показники, а й чітко визначена місія — допомагати у вирішенні найактуальніших проблем сьогодення в Україні.

Відзначимо, цьогоріч Академія вкотре лідирує серед недержавних ЗВО країни в авторитетних міжнародних рейтингах Webometrics Ranking of World's Universities та Scopus, а в квітні єдиною серед всіх університетів України отримала платиновий сертифікат FISU Healthy Campus.