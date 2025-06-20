ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

МАУП знову лідирує у міжнародному рейтингу університетів THE Impact Rankings! Новини компаній

Для МАУП участь у таких глобальних ініціативах – можливість залишатися на хвилі актуальних трансформацій у галузі освіти.

МАУП знову лідирує у міжнародному рейтингу університетів THE Impact Rankings!

18 червня були оприлюднені результати престижного рейтингу університетів Times Higher Education Impact Rankings 2025 (THE), згідно з якими МАУП посіла перше місце серед приватних та друге серед усіх ЗВО України!

THE Impact Rankings – це щорічний глобальний рейтинг, де експерти оцінюють вплив університетів на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН. До аналізу входять чотири ключові сфери: навчання, наукові дослідження, управління та соціальна відповідальність.

Цього року укладачі отримали рекордні 2526 заявок від університетів із 130 країн. Від України до списку увійшли лише 55 вишів. МАУП продемонструвала найкращі результати з наступних цілей:

  • ЦСР 1: "Ні бідності" (подолання соціальної нерівності);

  • ЦСР 8: "Гідна праця та економічне зростання" (підтримка кар'єрного розвитку);

  • ЦСР 5: "Гендерна рівність" (рівні можливості для всіх);

  • ЦСР 17: "Партнерство заради сталого розвитку" (міжнародне співробітництво).

Times Higher Education Impact Rankings — важливий індикатор того, наскільки ЗВО готове вводити зміни, формувати громадську довіру, підтримувати усталені ініціативи та розвивати партнерства на різних рівнях.

Для МАУП участь у таких глобальних ініціативах — можливість залишатися на хвилі актуальних трансформацій у галузі освіти та робити внесок у майбутнє, яке ми будуємо разом.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie