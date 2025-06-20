МАУП знову лідирує у міжнародному рейтингу університетів THE Impact Rankings!

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18 червня були оприлюднені результати престижного рейтингу університетів Times Higher Education Impact Rankings 2025 (THE), згідно з якими МАУП посіла перше місце серед приватних та друге серед усіх ЗВО України!

THE Impact Rankings – це щорічний глобальний рейтинг, де експерти оцінюють вплив університетів на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН. До аналізу входять чотири ключові сфери: навчання, наукові дослідження, управління та соціальна відповідальність.

Цього року укладачі отримали рекордні 2526 заявок від університетів із 130 країн. Від України до списку увійшли лише 55 вишів. МАУП продемонструвала найкращі результати з наступних цілей:

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ЦСР 1: "Ні бідності" (подолання соціальної нерівності);

ЦСР 8: "Гідна праця та економічне зростання" (підтримка кар'єрного розвитку);

ЦСР 5: "Гендерна рівність" (рівні можливості для всіх);

ЦСР 17: "Партнерство заради сталого розвитку" (міжнародне співробітництво).

Times Higher Education Impact Rankings — важливий індикатор того, наскільки ЗВО готове вводити зміни, формувати громадську довіру, підтримувати усталені ініціативи та розвивати партнерства на різних рівнях.

Для МАУП участь у таких глобальних ініціативах — можливість залишатися на хвилі актуальних трансформацій у галузі освіти та робити внесок у майбутнє, яке ми будуємо разом.