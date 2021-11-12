Мав борги і проблеми з наркотиками: на Закарпатті знайшли повішеним 19-річного юнака

Знайомі покійного кажуть, що він був досить замкненим.
У селі Білки, що поблизу Іршави, Закарпатської області виявили тіло 19-річного хлопця. Юнака у зашморгу знайшли у середу ввечері, 10 листопада.
Про це повідомляє сайт Рmg.ua з посиланням на пресслужбу поліції.
Ймовірно, молодик скоїв суїцид.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство".
За даними інформагентства "Закарпатський Діалог", померлим виявися місцевий мешканець. За словами його товаришів, покійний був доволі замкненим і мав проблеми з наркотиками.Також у нього було багато боргів. Ймовірно, все це і стало причиною самогубства.
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