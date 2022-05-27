Мав брати участь у поверненні Януковича до влади: ексголову Конституційного Суду України оголосили у міжнародний розшук

Мав брати участь у поверненні Януковича до влади: ексголову Конституційного Суду України оголосили у міжнародний розшук

Подільський районний суд міста Києва оголосив колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя, оголосили у міжнародний розшук.

Зокрема, як раніше повідомляли в Раді нацбезпеки та оборони, Тупицький мав брати участь у поверненні Януковича до влади.



Відповідне рішення київський суд ухвалив у п'ятницю, 27 травня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років Тупицький неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину. Йдеться про ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України.

Також слідчі встановили, що 17 березня 2022 року Тупицький, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області. Як повідомляє Офіс генпрокурора, наразі обвинувачений перебуває в Австрії. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

Нагадаємо, як раніше повідомляли, відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно втік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відтепер, аби Україна могла провести екстрадицію Тупицького, далі прокурори обвинувачення клопотатимуть про заочне обрання запобіжного заходу для екссудді у вигляді тримання під вартою. Якщо суд підтримає таке рішення, Україна зможе подати запит у Австрію про екстрадицію.

Куди втік з України Олександр Тупицький та що на нього чекає

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