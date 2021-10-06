"Мав бути статевий акт": у Чернівцях 74-річного пенсіонера затримали за розбещенням дівчинки (відео)

"Мав бути статевий акт": у Чернівцях 74-річного пенсіонера затримали за розбещенням дівчинки (відео)

На педофілів очікує законне покарання.

У Чернівцях викрили двох пенсіонерів, які впродовж 15 років розбещували неповнолітніх, ґвалтували їх та знімали відео на телефон. Збоченців затримали правоохоронці, коли до них у квартиру зайшла неповнолітня.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Розбещували дітей, платили їм за сексуальні послуги і усе знімали на телефон. У майже 90 злочинах, що стосуються статевої свободи дітей - правоохоронці звинувачують двох буковинських пенсіонерів.



Чоловіків, яким 74 і 66 років, затримали напередодні, саме коли до квартири одного - зайшла неповнолітня дівчинка. А стежити за ними поліцейські розпочали ще 7 місяців тому після відео, яке надала чернівчанка. За цей час, кажуть у поліції, вони з'ясували, що дітей пенсіонери розбещували з 2006 року.

Власник квартири записував дати, імена дівчат і суму винагороди за сексуальні послуги. На його комп'ютері правоохоронці знайшли півсотні гігабайтів порнографічних фото і відео.

Тепер за ґвалтування малолітніх, сутенерство і виготовлення дитячої порнографії йому загрожує довічне ув'язнення, його спільнику - до 15 років за гратами.

Обидва пенсіонери під час затримання зізналися у скоєному, а один із них зізнався, що у нього мав би бути статевий акт з неповнолітньою, але поліція завадила.

-Ви в ступали в статеві відносини з ними? (поліцейський)

-З кимось вступав, когось просто фотографував.

-У вас був статевий акт з дівчинкою?

- Повинен був бути.

Новини України: на Буковині двоє пенсіонерів протягом 15 років розбещували дітей

Нагадаємо, що Чернівецькі правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальній справі щодо вчинення двома чернівчанами злочинів проти статевої свободи і недоторканості дітей.

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