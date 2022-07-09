Мав фото місць, куди прилітали ракети: в Одесі затримали підозрюваного у співпраці з РФ

В Одесі продовжують виявляти осіб, який підозрюють у співпраці з російськими окупантами.
Днями поліція затримала чоловіка. Він фотографував об'єкти інфраструктури у місті.
Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.
Правоохоронці оглянули смартфон зловмисника. Під час огляду мобільного виявили також фотографії місць, по яких держава-терористка завдавала ракетних ударів, державних установ та кораблів.
Зазначається, що чоловік отримував грошові перекази з Росії. Ймовірно, оплачували його роботу. Підозрюваного у спвпраці з окупантами затримали та передали у відповідні служби.
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