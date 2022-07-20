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Мав карту з відмітками розташування адмінбудівель: у Харкові затримали порушника комендантської години

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Мав карту з відмітками розташування адмінбудівель: у Харкові затримали порушника комендантської години

Фото: УНІАН

У Харкові під час комендантської години виявили чоловіка з картою, на якій були відмітки з розташуванням адмінбудівель міста.

Підозрілого чоловіка бійці полку поліції особливого призначення помітили під час патрулювання на проспекті Олександрівському. Він перебував на вулиці, коли тривала комендантська година. 

Про це  повідомив керівник обласного управління поліції Володимир Тимошко.

Правоохоронці вирішили перевірити та обшукати громадянина. Так, у нього знайшли карту з відмітками про розташування адміністративних будівель у Харкові. Після цього собу було доставлено до відділу поліції.

Загалом протягом доби поліція виявила десятьх людей, яких перевірять щодо можливої співпраці з російськими окупантами, додав Тимошко.

Нагадаємо, судитимуть зрадника, який ​допомагав російським загарбникам у Бучі. Громадянин України від 26 лютого до 31 березня 2022 року під час окупації збройними силами РФ Бучі на Київщині перейшов на бік окупантів. Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання.  

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