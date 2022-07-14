Мав коло однодумців: прикордонники розповіли деталі про білоруса, який втік зі служби

Чоловік днями перетнув адмінмежу незаконно. Його затримали українські прикордонники на Волині. Під час з'ясування усіх деталей, білорус розповів, що він є прикордонником у Білорусі, проходить службу в Брестській прикордонній групі.

Деталі про білоруського прикордонника-втікача в ефірі каналу "Рада" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Білоруський прикордонник розповів: зважився на порушення, щоб приєднатися до України у війні проти держави-терористки Росії. З його слів, мав коло однодумців на Батьківщині. З одним із таких він тікав до України, але в прикордонні Білорусі їх виявили, а потім переслідували зі стрільбою. Кордон вдалося перетнути лише йому, а інший змушений був залишився на території країни.

За словами Андрія Демченка, наразі правоохоронці перевіряють слова затриманого. Тим часом у сусдній Білорусі, коментуючи втечу прикордонника, заявили про фейки.

Речник ДПСУ наголосив: після перевірки білоруського прикордонника можна буде більше детально говорити про особу затриманого та подальшу його долю.

Як повідомлялося, 13 липня у ДПСУ повідомили про затримання чоловіка, який без документів незаконно перетнув український кордон, виявили прикордонники на Волині. Свій вчинок він пояснив тим, що хоче доєднатися до Сил оборони України у війні проти РФ.

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