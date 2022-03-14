"Мав неправильні ввідні дані та безнадійно хвору уяву": соціолог розповів, чи були у Путіна шанси взяти Київ за дві доби

"Мав неправильні ввідні дані та безнадійно хвору уяву": соціолог розповів, чи були у Путіна шанси взяти Київ за дві доби

На це рішення Путін пішов, тому що багато років не “зіштовхується з реальним світом”.

З можливостями, які мали РФ перед нападом на Україну, наївно було розраховувати взяти Київ за 48 годин.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав економіст Владислав Іноземцев.

“Дивно вважати, що українці вітатимуть російські війська. Складно знайти когось, хто готовий очолити окупаційний маріонетковий уряд, що керуватиме Україною на користь Москви. Весь цей розрахунок був від початку до кінця хибним”, — каже здивований економіст.

На це рішення Путін пішов, каже Владислав Іноземцев, тому що вже багато років не “зіштовхується з реальним світом”. У доповідях, які приносять йому на стіл, зазначено те, що він хоче бачити.

“У всіх доповідних записках написано саме те, що хоче побачити; всі його “історичні” статті показують, що він абсолютно не в ладах із реальністю і не знає, та й не хоче знати, історії. Він вважає себе Богом і створює реальність під себе, а з цього виникають помилкові висновки та припущення. Думаю, він ухвалив рішення напасти на Україну, бо мав абсолютно неправильні ввідні дані та безнадійно хвору уяву”, — додав Владіслав Іноземцев.

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