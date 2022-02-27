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Мав при собі карту Львівської області: на Новороздільській ТЕЦ затримали невідомого

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Мав при собі карту Львівської області: на Новороздільській ТЕЦ затримали невідомого

УНІАН

Правоохоронці з'ясовують особу затриманого.

Працівники охорони Новороздільської ТЕЦ, що на Львівщині, сьогодні близько обіду затримали невідомого чоловіка поблизу ТЕЦ. 

Затриманий вів себе дивно, спостерігав за ТЕЦ, а побачивши охорону, спробував втекти, його затримали та передали правоохоронним органам. 

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України". 

Невідомий мав при собі карту Львівської області. Правоохоронці з'ясовують, що він робив біля режимного підприємства.

Добровольчі батальйони посили охорону на Новороздільській ТЕЦ та на філії "Новороздільські електромережі". Мешканці безперебійно отримують електроенергію. 

Нагадаємо, 415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання.

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії та Білорусі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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