Мав при собі карту Львівської області: на Новороздільській ТЕЦ затримали невідомого

Мав при собі карту Львівської області: на Новороздільській ТЕЦ затримали невідомого

Правоохоронці з'ясовують особу затриманого.

Працівники охорони Новороздільської ТЕЦ, що на Львівщині, сьогодні близько обіду затримали невідомого чоловіка поблизу ТЕЦ.

Затриманий вів себе дивно, спостерігав за ТЕЦ, а побачивши охорону, спробував втекти, його затримали та передали правоохоронним органам.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Невідомий мав при собі карту Львівської області. Правоохоронці з'ясовують, що він робив біля режимного підприємства.

Добровольчі батальйони посили охорону на Новороздільській ТЕЦ та на філії "Новороздільські електромережі". Мешканці безперебійно отримують електроенергію.

Нагадаємо, 415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання.

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії та Білорусі.