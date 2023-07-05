Мав пригнічений стан: адвокат про мотиви Гуменюка, який вчинив вибух у суді Києва

Гуменюк неодноразово звертався із заявами про те, що хотів мобілізуватися та піти на фронт. Проте суд відповідав відмовою.

Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському суді мав пригнічений стан.

Про це розповів його адвокат Олександр Свиридовський, передає UWN.

"У нього певним чином пригнічений стан, бо 31 серпня вже буде 8 років, як він у СІЗО без вироку суду. Якщо це справді він зробив такі дії, то я вважаю, що значна частина провини в цьому лежить на прокурорі та суді, який 8 років продовжують його утримувати під вартою", – заявив адвокат.

За словами правозахисника, Гуменюк неодноразово звертався із заявами про те, що хотів мобілізуватися та піти на фронт. Але суд постійно продовжував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва пролунав вибух, який скоїв Ігор Гуменюк. За версією обвинувачення, саме він 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради під час розгляду питання про децентралізацію. Унаслідок цього загинуло 4 нацгвардійців.

Ігор Гуменюк брав участь у Революції Гідності, деякий час був бійцем добровольчого батальйону "Січ" і воював в АТО.

Справа Гуменюка тривала уже 8 років і сьогодні суд знову продовжив запобіжний захід - тримання під вартою.

Сам Гуменюк загинув сьогодні від вибухового пристрою.