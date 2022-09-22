Мав пухлину на обличчі: зі щоки жителя Рівненщини витягнули 8-сантиметрового гельмінта

Цьогоріч це вже третій випадок дирофіляріозу на Рівненщині.

У Рівненській області лікарі видалили зі щоки пацієнта 8-сантиметрового гельмінта дирофілярію.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"Пацієнтові зі Здолбунівщини видалили восьмисантиметрового паразита Dirofilaria repens з ділянки щоки. Випадок цікавий, адже хворий понад 9 місяців шукав причину появи пухлини на обличчі, абсолютно безболісної, без характерних для дирофіляріозу відчуттів руху, повзання під шкірою, свербіння, яка в один момент збільшилась вдвічі", - розповіли у центрі профілактики хвороб.

Пацієнта прооперовували, зараз він почувається задовільно.

"Паразит видалений та ідентифікований як підшкірна дирофілярія, в осередку захворювання проводиться комплексне епідеміологічне обстеження", - йдеться у повідоменні.

Медики зазначили, що цього року лікарям одного з медичних закладів Рівненщини довелось втретє зустрітись з дирофілярією.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Рівному з голови жінки витягнули 9-сантиметрового гельмінта. Згодом трапився ще один схожий випадок, цього разу з голови мешканки Рівнещини дістали 10-сантиметрового паразита.

Читайте також: