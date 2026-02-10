Мав трьох дітей: що відомо про загиблого чоловіка у сутичці з ТЦК в Дніпрі

Загиблому Олегові було 55 років / © "Суспільне Дніпро"

Загиблий у Дніпрі після побиття військовими ТЦК Олег Лесін мав трьох дітей. Загиблому було 55 років.

Про це пише блогер і волонтер Ігор Лаченков (Лачен).

«6 лютого він вийшов із собакою у двір, де зустрів представників ТЦК, які забили його до смерті», — йдеться в повідомленні.

«Це мій однокласник — Олег Лесін. Увечері 6-го лютого він вийшов із собакою у дворі „Китайскої стіни“. Додому він не повернувся. Його забили на смерть ТЦКашники. Йому мало виповнитися 56. Світла пам’ять Лесiк», — написав у Facebook його однокласник Олександр Прокопенко.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, яких підозрюють у жорстокому побитті 55-річного жителя Дніпра. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

За словами родичів, загиблий жив зі своєю 18-річною донькою. Він понад 20 років відпрацював у правоохоронних органах.

Працівникам ТЦК, яких підозрюють у причетності до смерті 55-річного місцевого жителя, суд обрав запобіжні заходи.