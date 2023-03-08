Мав важкі поранення, але рвався у бій: у Києві попрощалися з військовим героєм Олексієм Соколовським

Його звали Олексій Соколовський, йому було 44 роки і він був народним героєм України. Мав важкі поранення після бою під Донецьким аеропортом, ледь не втратив ногу, але знову пішов на війну, і знову в найпекельнішу точку фронту на Донеччині. Попрощалися з героєм у Михайлівському соборі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Олексій Соколовський пішов воювати у 2014-ому, тоді поблизу Донецького аеропорту отримав важкі поранення ноги. Була загроза ампутації. Довго лікувався, аби знову почати ходити", - розповідає кореспондентка.

"Ми в шпиталі познайомились, у нього була нога розтрощена і йому мали її ампітуватиі ми його вмовили, з лдікарями працювали і були хвилини, коли він казав, я більш не можу, відріжте мені цю ногу і я вже побіжу, він змучений був. Якби він був на протезі, що він би лишився ,він би на протезі пішов воювати", - розповідає волнтерка Ольга Чіхелідзе.

Олексій знову пішов воювати під час великої війни і кілька тижнів тому загинув під Бахмутом. Попрощатися вдалося лише зараз.

"Про Льошу тільки хороше можна, коли отець в церкві священник казав, що хай йому бог простить, то я навіть собі уявити не можу, за що його можна простити, це була щира людина. Я ніколи не бачила, щоб він був злий, на когось злився, щось погане казав", - ділиться волонтерка Тетяна Грубенюк.

Нагадаємо, що інший герой України, легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" напередодні своєї загибелі дав інтерв'ю, що було опубліковае після смерті відважного захисника.