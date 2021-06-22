Мав зріст майже 2 метри: під Дніпром урочисто поховали скіфського воїна-гіганта (фото)

Скіфського воїна поховали з почестями.

У Дніпропетровській області поблизу селища Токовське відбулося поховання решток скіфського воїна. Їх знайшли тут 5 років тому, а після вивчення знову поховали.

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Про це у соцмережі повідомила жителька Дніпра Тетяна Латай.

"21 червня на пам'ятці археології в селищі Токівське відбулось поховання скіфського воїна. Вперше це поховання було виявлено і досліджено в 2016 році, та після вивчення рештків антропологами з ІА НАН України, вони були поверненні землі, де воїн знайшов свій вічний спочинок. Я мала велику честь бути однією з присутніх на цій події. Навіть узяла безпосередню участь в закопуванні рештків, таке запам`ятовується на все життя", - розповіла Тетяна.

Зазначається, що загиблому скіфському воїну не було 25 років. Він жив у добу раннього заліза. Його поховання виявили у вересні 2016 року. Воїн вважався гігантом серед своїх одноплемінників- його зріст становив близько 1,9 метра - для людей того часу це велика рідкість, оскіль тоді середній зріст людини становив 1,50 см. Та й саме поховання не типове - судячи зі знайдених артефактів, похований був великим воїном, якого проводили в останню путь з особливими почестями.

Нагадаємо, що у Луганській області поблизу Сватового вже майже місяць триває археологічна експедиція. Тут знайшли поховання племені з видовженими головами.

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