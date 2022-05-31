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Мав зв'язки з військовослужбовцями контингенту РФ: на Хмельниччині затримали мешканця Придністров'я

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Мав зв'язки з військовослужбовцями контингенту РФ: на Хмельниччині затримали мешканця Придністров'я

Фото: pixabay.com

У Хмельницькій області затримали громадянина Придністровської молдавської республіки.

Чоловік потрапив на територію регіону незаконно, адже мав заборону в’їзду. Він перетнув кордон поза межами пункту пропуску і переховувався в одному із сіл Хмельницького району.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Хмельницькій області. 

Нелегала затримали оперативники СБУ та міграційної поліції. Чоловік не міг пояснити спецслужбам мету свого перебування в Україні. Втім, виявилося, що іноземець має зв’язки серед військовослужбовців російського контингенту, які перебувають у невизнаному Придністров'ї. 

"Наразі перевіряється інформація щодо його причетності до розвідувально-підривної діяльності країни-агресорки", - повідомляють в обласному управлінні СБУ.

Затриманому оголосили підозру за незаконний перетин держкордону та вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

© Управління СБУ у Хмельницькій області.
Фото: Управління СБУ у Хмельницькій області.
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Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила російську агентуру в "Укроборонпромі" та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході. Загалом, від початку повномасштабної російської агресії, СБУ викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.

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