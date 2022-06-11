Мавки виглядали хлопців для сексу: Лада Лузіна розповіла, що потрібно зробити на Трійцю, аби знайти чоловіка

У неділю, 12 червня, християни східного та західного обряду святкуватимуть Трійцю.

Письменниця Лада Лузіна активно вивчає історію, традиції та містику, тому добре знається на обрядах та ритуалах.

У "Сніданку з 1+1" знаменитість розповіла про ритуали на Зелені свята.

Так, вона зазначила, що вінки у такі свята плетуться не просто так – трави стають чарівними.

"Коли ти плетеш собі цей віночок – ти також тимчасово маєш чарівну силу. На Івана Купала, Трійцю дівчинка у вінку – майже відьма, тому що вона на цей час від трав бере чарівні властивості", – розповіла Лузіна.

Також Лада поділилася, чому дівчата плели вінки з волошок. Виявляється, так можна було приворожити хлопця.

"Мавки на цей період свят знаходять тіло, а тілом треба якось розпорядитися. Тому в нас вірили, що в цей період Мавки виглядають хлопців, щоб зайнятися з ними сексом. А волошка – квітка Мавки. По-перше ми знаємо, що волошка росте у нас у житі. Є класична українська легенда походження волошки – це хлопець, який полюбив Мавку і щоб з ним не розлучатися, вона його перетворила на волошку. Тому дуже часто у нас Мавок, русалок бачили у житі з волошковими віночками", – поділилася вона.

Для того, щоб приворожити дівчині хлопця, вона зверталася по допомогу до Мавки. Потрібно було після сутінків вийти до лісу та залишити там віночок з волошок.

Як зазначила Ліда Лузіна, зараз жінкам необов’язково йти до лісу. Достатньо просто вийти з дому та на найближчий кущик повісити віночок для Мавки і попросити приворожити потрібного хлопця.

"І все – він твій буде", – резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше редакція сайту розповіла, чому на Трійцю прийнято прикрашати будинок рослинами і чи обов'язково використовувати лепеху.

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