"Мавп не вожу": у Запоріжжі покарали таксиста, який образив темношкірого пасажира

Подружжя написало заяву до поліції щодо висловлювань таксиста.

У Запоріжжі суд покарав таксиста, який образив темношкірого пасажира та його дружину. За расизм чоловікові присудили штраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів.

Про це в соцмережі повідомила дружина Мішеля Макайя Олена.

"Стаття 173, винесено вирок - штраф 191 гривня та судові витрати оплатити обвинуваченому на користь держави. Ми з чоловіком раді тому, що правосуддя є. У сучасному світі неможливий прояв дискримінації, всі люди однакові, ніхто не має права принижувати іншого незалежно від кольору шкіри, віросповідання і будь-якої іншої зовнішньої відмінності. Дякуємо всім хто підтримує нашу сім'ю, для нас це дуже важливо", - написала Олена.

Нагадаємо, що конфлікт між подружжям та водієм таксі стався у квітні цього року. Коли подружжя викликало таксі і збиралося сісти у салон, водій таксі сказав: "Я мавп не вожу".

Сам таксист розповів, що подружжя не ображав і вони його не так зрозуміли. Він запевняв, що расистського підтексту у його словах не було.

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