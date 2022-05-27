Мавпяча віспа: головний санлікар розповів, чи загрожує Україні епідемія

Наразі у світі зареєстровано вже понад 170 випадків мавпячої віспи. В Україні, напевно, будуть зареєстровані випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде.

Щоб інфікуватися, потрібно мати тісний контакт з інфікованим, але хвороба передається не так швидко, як коронавірус. В Україні підтверджених випадків мавпячої віспи немає.

Про це в інтерв’ю “Суспільне” заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Недостатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку, треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров‘ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при ковіді", — сказав Кузін.

Він наголосив, що наразі є чіткі інструкції для лікарів-епідеміологів, як в Україні, так і усьому світі.

Він також висловив упевненість в тому, що в Україні такі випадки будуть зареєстровані.

"Але ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах", — наголосив він.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Серед симптомів — лихоманка та характерні висипи. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 21 травня щонайменше 92 підтверджені випадки мавпячої віспи були виявлені у 12 країнах членах Організації, де цей вірус не є ендемічним (тобто властивим для цих країн).

Мавпяча віспа може стати новою епідемією

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