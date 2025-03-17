Майбутні переговори: Сибіга назвав фундаментальні речі, які не обговорюватимуться

Наші партнери розуміють, на що Україна не погодиться.

На будь-яких переговорах в майбутньому слід розуміти, що є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав ключові моменти.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю РБК.

За словами Сибіги, це:

територіальна цілісність і суверенітет України – ми ніколи не визнаємо окупованих територій;

жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи тих союзах – чи це Європейський союз, чи це НАТО;

не може бути обмежень обороноздатності України – жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей.

"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, – це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", – завершив він.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував переговори з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. Очільник Білого дому наполягає на припиненні війни.

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