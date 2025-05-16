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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2003
Час на прочитання
1 хв

Майбутні санкції проти РФ та атака російських дронів: головні новини ночі 16 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 травня 2025 року:

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