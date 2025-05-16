- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2003
- Час на прочитання
- 1 хв
Майбутні санкції проти РФ та атака російських дронів: головні новини ночі 16 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 травня 2025 року:
Росіяни атакували дронами Краматорськ: є руйнування у промзоні Читати далі –>
Мерц анонсував новий пакет санкцій проти РФ: названа дата впровадження Читати далі –>
На Київщині працювало ППО Читати далі –>
У Києві пролунали вибухи Читати далі –>
Уночі 16 травня російські дрони атакували Україну: де прогриміли вибухи Читати далі –>