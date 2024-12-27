Майбутніх офіцерів ЗСУ навчають ходити у штикові атаки: відео

Викладач пояснював курсантам, що такий курс передбачений програмою, яку затверджено Міноборони.
У Мережі опубліковане відео з військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, на якому майбутніх офіцерів навчають прийомів штикових атак.
Своє обурення такою підготовкою висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
Він зазначив, що через такі “сучасні” методи у військових навчальних закладах невдовзі взагалі не залишиться студентів.
“В Україні потрібна система залучення ветеранів з реальним бойовим досвідом до викладання: у вишах, в школах, в центрах підготовки цивільних. Які точно не будуть навчати штиковим атакам”, - наголосив він.
З коментарів до цього відео відомо, що викладач, який проводив навчання, пояснював курсантам, що такий курс передбачений програмою, яку затверджено Міноборони.
Нагадаємо, одна з бригад Сил оборони була виведена на лінію бойового зіткнення без жодного БпЛА та системи РЕБ.
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