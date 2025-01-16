Майбутній держсекретар США заявив, що дотримуватиметься закону, який не дозволить Трампу вивести країну з НАТО

Він заявив, що був одним зі співавторів даного закону.

Кандидат на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що він буде дотримуватися закону, який не дозволить президенту Дональду Трампу вивести країну з НАТО.

Про це інформує CNN.

На слуханнях у Сенаті, який буде затверджувати його кандидатуру, на питання сенатора-демократа з Нью-Гемпшира Джин Шахін, чи буде він дотримуватися букви закону, якщо Трамп спробує вивести США з НАТО, той відповів ствердно.

Він нагадав, що свого часу сам був одним з ініціаторів даного закону, який забороняє президенту виводити США з НАТО без дозволу Сенату або акта Конгресу.

"Я був співавтором закону, тому важко сказати, що я не підтримую закон, який я допомагав ухвалити. Я вважаю, що Конгрес має відіграти в цьому важливу роль", - відповів він.

Рубіо додав, що він цілком підтримує НАТО, але вважає, що деякі країни повинні збільшити свої витрати на оборону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатор США Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря, заявив, що і Україна, і Росія, повинні піти на поступки, аби закінчити війну.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко".

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