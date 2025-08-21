ЄС та Україна / © ТСН.ua

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 53% опитаних вважають скоріше або дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде успішною державою-членом ЄС. Песимістично налаштовані 40% респондентів.

Про це йдеться в пресрелізі КМІС.

«Додаткова інформація про стабільну підтримку Європи чи опору власних сил майже не змінювала настрої людей. В будь-якому сценарії від 51% до 55% залишаються оптимістами, а від 39% до 49% — сумніваються у квітучому майбутньому», — пояснюють соціологи.

Чи буде Україна в ЄС через 10 років: результати опитування / © КМІС

Чому дехто сумнівається

Ті, хто не вірить у процвітання України в ЄС, найчастіше називали такі причини:

корупція — 25%

неефективність влади та недовіра до неї — 15%

сумніви у готовності ЄС прийняти Україну — 14%

відбудова триватиме довше за 10 років — 13%

наслідки війни та руйнування — 10%

Інші респонденти також згадували економічні проблеми, демографічні виклики та втрату віри у зміни.

Чому українці сумніваються щодо вступу в ЄС: результати дослідження / © КМІС

Розподіл за віком

Більше оптимістично налаштовані — молодь до 30 років і українці 60 років і старше.

«Відносно вищий оптимізм серед молоді — позитивна тенденція, але 38% молодих українців усе ще вважають малоймовірним успіх країни через 10 років. Молодь більш мобільна й може розглядати еміграцію», — зазначають у КМІС.

Розподіл за віком: результати опитування / © КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький пояснює:

«Є два ключові фактори, що формують бачення майбутнього: довіра до української влади та відчуття підтримки з боку Європи. Коли українці бачать, що рішення влади спрямовані на реформи і розвиток, вони налаштовані оптимістичніше. А тверда прихильність Європи зміцнює віру в членство в ЄС».

За його словами, українці демонструють стійкість і волю до боротьби, але для відновлення надії потрібні рішучі дії як від влади, так і від європейських партнерів.

Нагадаємо, проте скепсис серед поляків щодо інтеграції України до ЄС та НАТО зростає.

За результатами опитування IBRiS, проведеного на замовлення Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine, кількість противників вступу України до західних інституцій перевищила кількість прихильників.

Лише 35% респондентів підтримують приєднання України до ЄС, тоді як 42% виступили проти. Схожа ситуація спостерігається щодо НАТО: 37% «за» і 42% «проти».

Серед основних аргументів опонентів — побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, високого рівня корупції в Україні та ризику ескалації війни у разі вступу до НАТО. Соціологи відзначають, що саме ці фактори суттєво впливають на громадську думку поляків.

Незважаючи на це, більшість поляків (52%) вважають, що Польща має продовжувати підтримувати Україну на міжнародній арені. Водночас 29% виступають проти такої підтримки, а 46% вважають, що військова допомога Україні має бути скорочена або повністю припинена.