Майбутнє військової медицини: в Україні провели унікальну операцію (фото)

У Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

Про це розповіла директорка з розвитку першого медичного об’єднання Львова Ірина Заславець.

За її словами, ця операція - майбутнє української воєнної медицини.

Операція називається free flap. Її робили під мікроскопом, бо хірурги не тільки трансплантували тканини, а і відновили до них кровопостачання. Для цього вони з’єднали судини товщиною в волосину.

Фото: Ірина Заславець

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Методика для України не нова, але це вперше лікарі пересадили "клапоть" такого розміру.

"Пацієнт - 40-річний чоловік зі Львова з відкритим переломом ноги. У рану потрапила анаеробна інфекція - одна із найтоксичніших, вражає тканини і мязи, провокує некрози. Часто це, на жаль, прямий шлях до ампутації. Вона загрожувала і цьому пацієнтові. Та завдяки free flap операції кінцівку вдалося зберегти", - пояснила Заславець.

Вона додала, що запровадження нових технологій в хірургії, зокрема free flap операцій, дає шанс суттєво підвищити якість життя пацієнтів з військовою травмою.

Фото: Ірина Заславець

Фото: Ірина Заславець

Нагадаємо, у Львові медики зробили операцію шестирічний Олі, сформувавши дитині новий стравохід. Дівчинка вже почала самостійно пити воду і ковтати слину.

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