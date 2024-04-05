"Має бути покарання": Лубінець про випадки загибелі мобілізованих, яких одразу відправили на передову

Чимало військових очікують, що їм дадуть повістку і на наступний день відправлять на передову, саме тому – уникають спілкування з військовими.

У нещодавньому інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський згадав, що новобранці мають проходити навчання. Однак є ганебні випадки, коли мобілізованих одразу ж відправляють на передову й вони там гинуть.

Про це сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людин Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Суспільному".

Він наголошує: Сирський повинен казати, не вони "мають", а вони "пройдуть" підготовку мінімум 2-3 місяці, а до цього 100% не потраплять на передову.

"Дійсно, є ганебні випадки, коли хлопців мобілізували, через декілька днів вони були на передовій і загинули. Чи бачили ви хоч одну людину, яка за це понесла покарання?", – зауважує він.

На думку Лубінця, коли виходить головнокомандувач, він повинен сказати:

Мінімум три місяці підготовка; По всіх подібних випадках ми розібралися, от конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання.

"Інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів і будуть і далі ці історії, яких насправді не дуже багато", – акцентує омбудсмен.

Раніше остаточно стало відомо, чи розсилатимуть українцям електронні повістки.

Читайте також: