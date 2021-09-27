Має бути щеплено 70% працівників: Зеленський дав доручення держорганам і за два тижні чекає на звіт

Має бути щеплено 70% працівників: Зеленський дав доручення держорганам і за два тижні чекає на звіт

Міністерства за два тижні мають відзвітувати про вакцинацію співробітників.

В Україні протягом двох тижнів повинні вакцинувати проти коронавірусу двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський усім міністерствам та центральним органам влади.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За даними глави держави, у Міноборони вже повністю імунізовані 84% працівників, у МВС – 68%. Зеленський назвав це хорошими показниками.

"За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", - сказано в повідомленні.

Аналогічних показників, як у МВС і Міноборони, хочуть досягти й серед педагогів. За даними прем'єра Дениса Шмигаля, освітяни почали активніше вакцинуватися і наразі щеплення отримали понад 70% працівників закладів освіти.

Станом на сьогодні в Україні щеплено 6 млн 781 тис. осіб, з них 5 млн 458 тис. отримали дві дози. За минулий тиждень вакцинували майже 746 тис. осіб.

Нагадаємо, у МОЗ оприлюднили попередній список професій, обов'язкових до щеплення проти COVID-19. Якщо працівники визначених сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.

Новини України: МОЗ запровадить обов`язкову вакцинацію для педагогів та чиновників

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