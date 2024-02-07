"Має бути закон про посилення обороноздатності, а не руйнацію прав людини та економіки": нардепка — про мобілізацію

У Комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявили про корупційні ризики та надали щонайменше 7 порушень.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про мобілізацію в Україні в першому читанні. За нього віддали 243 голоси. Проте вдруге внесений урядом законопроєкт порушує Конституцію, права громадян та містить корупційні ризики.

Про це заявила повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у Facebook.

"Турбо-режим в дії. Сьогодні Комітет нацбезпеки розглянув законопроєкт про мобілізацію, а за 15 хвилин він вже був в парламенті на розгляді і за скороченою процедурою Верховна Рада проголосувала його в першому читанні - 243 "за". Голосувала проти, адже вважаю, що вдруге внесений урядом законопроєкт порушує Конституцію, права громадян та містить корупційні ризики", — написала Фріз.

Вона зазначила, що законопроєкт вже отримав негативні висновки та застереження Антикорупційного комітету, омбудсмена з прав людини, Комітету соцполітики, Европейської бізнес-асоціації, не має фіксовані-економічного обґрунтування від Кабміну щодо впливу на бюджет.

Ба більше, влада, за її словами, закладає законодавче "шахрайство", адже пропонує норму щодо звільнення після 36 місяців безперервної військової служби за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача без встановлення чітких термінів щодо його ухвалення, а це означає фактичне продовження термінів служби.

Демобілізації не буде за цим законопроектом в цій редакції. Закон є якісним, якщо його зміст чіткий, а норми справедливі. Цей законопроєкт не про справедливі норми, а про примус та правові обмеження. Законопроєкт, яким влада остаточно підриває довіру до себе в суспільства, адже так і не спромоглась на встановлення чітких та чесних правил. Законопроєкт, яким влада себе ставить понад Основним законом та громадянами", — наголосила вона.

Фріз також перелічила головні проблемні питання щодо порушення прав людини в законопроєкті про мобілізацію:

зобов’язання реєструвати електронний кабінет призовника;

електронні повістки;

надмірні права для представників ТЦК та СП;

вибірковість примусових дій щодо окремих категорій — аспіранти на контракті;

порушення Кодексу адміністративного судочинства;

порушення Конституції;

надмірні повноваження Нацполіціі

Фріз додала, що народн депутати готують поправки до другого читання із вимагою привести текст у відповідність до Конституції та чинного українського законодавства.

"Адже це має бути закон про посилення обороноздатності, а не руйнацію прав людини та економіки у воюючій країні", — наголосила Ірина Фріз.

Нагадаємо, 7 лютого, Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Раніше народна депутатка Ірина Фріз вже зазначала, що у новому проєкті прописано термін 36 місяців, але немає чіткого механізму обраховування.

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