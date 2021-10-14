Має форму велетенської груші: у Тернопільській області визначили найбільший гарбуз

Вантажили у машину гіганта втрьох.

Важить понад пів центнера - підняти такий не кожному під силу. На Тернопільщині визначили найбільший гарбуз.

Як і кому вдалося виростити чемпіона, розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня.

Зазначається, що помістити його на вагомір було не просто - гарбуз має форму велетенської груші, приплюснутої з одного боку. Зважити з першого разу не вдається - потрібні силані.

І врешті приборкання гарбуза завершується оголошенням його ваги - 55 кілограмів. І конвертом, у якому три тисячі гривень. Конверт з грошима отримує подружжя з Конюхів, яке виростило гіганта. Кажуть - вирощували цей гарбуз не на конкурс, а на корм худобі.

Гарбуз набуває статусу не лише найбільшого кабака з городу, а стає головним об'єктом гарбузової інсталокації. Цю фотозону за кілька тижнів відвідали вже двадцять п'ять тисяч людей. І ще стільки ж очікують наступного тижня, бо тепер можна буде ще й зробити фото з гарбузом-велетнем. Вхід на цю гарбузову фотозону безкоштовний, ажіотаж шалений. Відтак організатори гарбузової локації планують наступного року провести тут фестиваль гарбузів та радять господарям і господиням уже зараз міркувати, як їм виплекати кабака-чемпіона. Бо призовий фонд, найімовірніше, зросте.

Новини України: у Тернопільській області визначили найбільший гарбуз

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання