Має онкозахворювання та інсулінозалежність: суд відправив під варту фігуранта справу "ПриватБанку"

У четвер, 21 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Приватбанку Сергія Волкова. Адвокати стверджують, що він бореться з хворобами.

Про це пише "Телеграф".

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Відомо, що новий фігурант справи раніше очолював столичну філію установи. Тепер його підозрюють у привласненні 5,7 млрд грн.

За словами правозахисника Владислава Опанасика, 62-річний Сергій Волков має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він хворіє на цукровий діабет першого типу, бореться з онкологією гортані (голосових зв'язок), має діабетичну стопу, стеноз судин, а також кардіологічні захворювання, що можуть спричиняти різке раптове підвищення тиску.

Як наголошує захист, ці хвороби не виникли у ході слухання, з ними Волков бореться впродовж тривалого часу. Так, підсудний на постійній основі приймає 8 препаратів, серед них – інсулін, який потрібно колоти щогодини. Щобільше, необхідно постійно тримати на контролі рівень цукру в крові, для чого потрібні спеціальні прилади.

"Чи є у нього можливість продовжувати це лікування в ізоляторі СБУ? Чи є там бодай якийсь медичний пункт, в якому за потреби зможуть надати невідкладну допомогу людині з такою кількістю важких захворювань? У мене є великі сумніви щодо цього", – констатував адвокат.

Також правозахисники наполягають, що чоловік добровільно з'являвся до слідчих та надавав покази, не порушуючи жодних вимог. Про важкий стан його здоров'я правоохоронцям було повідомлено ще під час вручення ними підозри.

"Попри те, що ми не визнаємо обґрунтованості підозри, адже інкриміновані Сергію Волкову злочини взагалі не належали до сфери його повноважень, ми б виконали рішення суду про домашній арешт. Це бодай якось узгоджувалося б зі здоровим глуздом і поняттями гуманності, адже суд повинен враховувати стан здоров'я фігуранта справи. Втім, всі ж розуміють, що це за справа, і чому по ній ухвалюються саме такі рішення", – додає правозахисник.

Адвокати Волкова мають намір встановити, чи забезпечений їхній клієнт необхідними йому медичними препаратами, в якому стані він перебуває і якої допомоги потребує. Крім того, Опанасик налаштований звертатися до Уповноваженого ВР з прав людини, щоб якомога швидше вирішити питання про оперативний перегляд запобіжного заходу.

Раніше НАБУ оголосило про підозру ексбенефіціару "ПриватБанку" Ігорю Коломойському.

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