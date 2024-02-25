Має параліч й важко ходить: на Закарпатті ТЦК викрали й катували чоловіка, непридатного до служби – ЗМІ

Дружина неодноразово намагалася зв'язатися з Хустським ТЦК та СП, але все марно.

На Закарпатті представники ТЦК викрали й катували чоловіка, який є непридатним до служби. Щобільше, ВЛК відбувалася без лікарів.

Про це пише Groza.

Що відомо про інцидент

Олександр Мартиненко мешкав у селищі Велика Димерка Броварського району Київської області. Він був працевлаштований на одному з релокованих підприємств міста Хуст Закарпатської області.

У 2018 році лікарі ледь врятували чоловікові життя. Олександру встановили низку важких діагнозів, серед яких і параліч правої частини обличчя та правої руки. Він готувався провести операцію на венах обох нижніх кінцівок, оскільки має тяжкий перебіг варикозної хвороби та постійним печінням і синцями на ногах, важко ходить, кульгає. Після COVID-19 пів року не міг встати на ноги.

Ганні вдалося з'ясувати, що Олександр Мартиненко 20 січня вранці приїхав за колегою в місто Хуст і був викрадений орієнтовно в 8.00 працівниками ТЦК міста Хуст. Попри те, що чоловік не чинив спротиву, його:

силоміць витягнули з машини й завантажили в автобус, хоча він не пручався

доставили в Хустський РТЦК та СП

завели до начальника Василя Зубатова, який забрав його військовий і вигнав у коридор

у коридорі чоловіки в балаклавах почали його тягати по коридору і бити,

потім потягнули в підвал, відібрали документи та мобільний телефон, застосовували різні прийоми катування

у кабінеті ВЛК його крутили й поклали на стіл руку, присутній лікар взяв аналіз крові з пальця й одразу поклав на стіл готовий висновок ВЛК, завчасно підготовлений і підписаний переліком лікарів, які в очі не бачили Мартиненко Олександра Михайловича, а він їх.

Роботодавець чоловіка Кохан Іштван дізнався, що Мартиненко перебуває у Львівській області в учбовому центрі ЗСУ. За його словами в Олександра була сплутана свідомість та він був дуже наляканий, казав що не пручався, аби не нашкодити собі ще більше.

"Саме таке прохання він передав мені, щоб я нічого не робила, бо зроблю йому гірше і його хворого відправлять "на м'ясо", – поділилася Ганна.

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Хворий потребує стаціонарного лікування

Як зазначила дружина, в Олександра підіймалася температура 39, яка є вкрай небезпечною для хворого. Йому періодично ставало зле, тож його направляли на огляд до лікарів. Так, хірург констатував, що чоловікові терміново потрібна операція на венах обох нижніх кінцівок. Також невролог направив пацієнта на МРТ. Обидва спеціалісти призначили повторний огляд, але частина не випускає Олександра. Відвідування лікарів відбувалося під конвоєм, обстеженням постійно перешкоджали. Жінка переконана, що чоловіка наражають на небезпеку, ба більше, йому може загрожувати смерть.

Наразі на нього складений рапорт. І якщо якщо він покине частину і відвідає лікарів самовільно, то йому припишуть статтю дезертирство.

Зараз жінка звернулася до прокуратури та ДБР Західного регіону, щоб:

надати чоловікові можливість пройти справжню лікарську комісію

порушити кримінальну справу щодо працівників Хустського ТЦК та військової частини за фактом незаконного позбавлення волі, перевищення влади або службових повноважень, підробки документів, катування й кваліфікувати злочин згідно з іншими статтями чинного законодавства України.

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річний чоловік помер на третій день після мобілізації.

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