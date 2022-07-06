Має паспорт громадянина РФ і картку платника податків: заступник голови Харківської облради потрапив в поле зору ДБР

Має паспорт громадянина РФ і картку платника податків: заступник голови Харківської облради потрапив в поле зору ДБР

Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від роботи заступника голови Харківської облради.

Все тому, що чоловік має російський паспорт та податковий номер.

Про це повідомляють у ДБР.

"За оперативною інформацією, у заступника голови Харківської облради наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії", - йдеться в повідомленні.

Бюро звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.

Питання відсторонення чиновника від посади облрада планує розглянути найближчим часом.

Нагадаємо, що СБУ затримала місцевого зрадника, який збирав дані для ракетного обстрілу Одеської області.

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