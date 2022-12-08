Має право на анонімність: українці з гумором відреагували на заблюреного котика з фото обшуків УПЦ (МП)

Юзери поділилися на дві групи: одна жартує, що тваринка працює на українські спецслужби, інша, що кіт - за УПЦ МП.

Користувачі жваво обговорюють світлину котика, якому пресслужба СБУ заблюрила мордочку. Фото зроблене під час масштабних обшуків в єпархіях УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

8 грудня Служба безпеки опублікувала новину про контррозвідувальні (безпекові) заходи у приміщеннях Московської патріархату та розмістила фотограції із місця подій. На одній із світлині були підозрювані та два чорні котики, одному із яких пресслужба вирішила заблюрити мордочку. Користувачі подякували відомству за гумор. Юзери поділилися на дві групи: одна жартує, що тваринка працює на українські спецслужби, інша шуткує, що кіт - за УПЦ МП. Під фото користувачі соцмережі залишили веселі коментарі:

Репутація кота не постраждала. Заблюрили.

Ви - найкращі.

Він - агент під прикриттям.

Це зробило мій день. Бережемо котиків

Також на світлину відреагував журналіст "Української правди" Михайло Ткач. На сторінці у фейсбук розмістив фото із чорним котиком і попросив СБУ "заблюрити йому обличчя".

"Хлопці, а можете і мені морду замалювати, бо я тим фсбшникам у рясах шкоди наробив ще до того як це стало мейнстрімом. Пароль: Ясинувата-Керч", - підписав фото Ткач.

Під цим дописом залишив коментар речник СБУ Артем Дехтяренко. Він пожартував, що "поки триває досудове слідство, навіть кіт має право на анонімність!".

Нагадаємо, що 8 грудня слідчі СБУ провели обшуки в єпархіях УПЦ (МП) на території чотирьох областей – на Херсонщині, Черкащині, Житомирщині та Волині. Під час них виявили російські паспорти, пропагандистську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних "ЛДНР".

Осередки "русского міра": СБУ продовжує обшуки храмів та монастирів УПЦ МП

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