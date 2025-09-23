ТСН у соціальних мережах

2025-09-23
672
1 хв

"Має право на самозахист": в ЄС висловилися про мобілізацію в Україні

Ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила свою думку щодо мобілізації в Україні.

Руслана Сивак
ЄС

ЄС / © unsplash.com

Україна має повне право на самозахист і повинна самостійно вирішувати, як мобілізувати людей до своєї армії.

Про це заявила Кайса Оллонгрен, колишня міністерка оборони Нідерландів, а нині спеціальна представниця Євросоюзу з прав людини, в інтерв’ю LIGA.net.

На запитання журналіста, чи не суперечить мобілізація правам людини, Оллонгрен відповіла, що «дуже позитивним» є той факт, що навіть в умовах війни в Україні відбувається «здорова дискусія» на цю тему.

«Україна має повне право на самозахист і, звісно, повинна вирішувати, як мобілізувати людей для своїх Збройних Сил. Ці дебати проходять у належних інституціях — в уряді, парламенті й за участі президента», — вважає Оллонгрен.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Цей реєстр має почати працювати до кінця 2025 року.

В Україні з 2026 року зміняться правила бронювання під час мобілізації. Підприємства зможуть бронювати працівників лише за умови за середньої зарплати від 21,6 тисяч гривень. Наразі цей показник менший.

672
