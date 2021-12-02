Має вагу 3-місячного малюка: у Дніпропетровській області народився хлопчик-рекордсмен (фото)

Дитина народилася шляхом кесаревого розтину.
У Павлограді Дніпропетровської області на світ з'явився малюк-рекордсмен. Хлопчик народився з вагою понад 5 кг.
Про це повідомляє 5632.
У пологовому будинку Павлограда народилося немовля-богатир. 30 листопада на світ з'явився хлопчик вагою 5 кг 170 г і зростом 61 см.
Богатиря назвали Артемом.
Дитина та її матір почуваються добре.
Новонароджений хлопчик народився шляхом кесаревого розтину.
У лютому цього року у пологовому будинку Павлограда на світ з'явилася дитина з вагою 5 кг, але маленький Артем – справжній рекордсмен цього року.
Нагадаємо, що у Києві мати-рекордсменка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят.
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