Має вагу 3-місячного малюка: у Дніпропетровській області народився хлопчик-рекордсмен (фото)

Дитина народилася шляхом кесаревого розтину.

У Павлограді Дніпропетровської області на світ з'явився малюк-рекордсмен. Хлопчик народився з вагою понад 5 кг.

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Про це повідомляє 5632.

У пологовому будинку Павлограда народилося немовля-богатир. 30 листопада на світ з'явився хлопчик вагою 5 кг 170 г і зростом 61 см.

Богатиря назвали Артемом.

Дитина та її матір почуваються добре.

Новонароджений хлопчик народився шляхом кесаревого розтину.

У лютому цього року у пологовому будинку Павлограда на світ з'явилася дитина з вагою 5 кг, але маленький Артем – справжній рекордсмен цього року.

Нагадаємо, що у Києві мати-рекордсменка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят.

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