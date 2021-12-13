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"Має вигляд древнього "совка": у Чернівцях місцеві обурилися дитячим атракціоном в сквері

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"Має вигляд древнього "совка": у Чернівцях місцеві обурилися дитячим атракціоном в сквері

фото / Богдан Гуцуляк, Facebook

Деяким чернівчанам не сподобались встановлений у сквері атракціон.

У Чернівцях деякі місцеві жителі обурилися виглядом дитячого атракціону, який встановили у сквері до новорічних свят. Свої невдоволення і побоювання за безпечність таких розваг вони розмістили у соцмережі.

"Гляньте уважно на ці каруселі. Вчора пройшов сквером і звернув увагу на те, що ці атракції дуже нагадують самопал. Велике запитання: чи є сертифкати на ці розваги, та чи не опиняться наші діти в небезпеці? Хто перевіряє наявність усієї сертифікації?!", - написав чернівчанин Богдан Гуцуляк.

фото / Богдан Гуцуляк, Facebook / ©
фото / Богдан Гуцуляк, Facebook

За словами місцевих, атракціон нібито буде платним, але зовнішній вигляд його не привабив місцевих, а лише отримав негативні відгуки від чернівчан під дописом автора:

  • Має вигляд древнього "совка".
  • Таке відчуття, що іх з Чорнобиля привезли.
  • Навіщо у цьому сквері взагалі ці атракіони?
  • І ця рухлядь для дітей?
  • Де вони той хлам списаний взяли?
  • Жах.
фото / Богдан Гуцуляк, Facebook / ©
фото / Богдан Гуцуляк, Facebook

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