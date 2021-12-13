"Має вигляд древнього "совка": у Чернівцях місцеві обурилися дитячим атракціоном в сквері

Деяким чернівчанам не сподобались встановлений у сквері атракціон.

У Чернівцях деякі місцеві жителі обурилися виглядом дитячого атракціону, який встановили у сквері до новорічних свят. Свої невдоволення і побоювання за безпечність таких розваг вони розмістили у соцмережі.



"Гляньте уважно на ці каруселі. Вчора пройшов сквером і звернув увагу на те, що ці атракції дуже нагадують самопал. Велике запитання: чи є сертифкати на ці розваги, та чи не опиняться наші діти в небезпеці? Хто перевіряє наявність усієї сертифікації?!", - написав чернівчанин Богдан Гуцуляк.

фото / Богдан Гуцуляк, Facebook

За словами місцевих, атракціон нібито буде платним, але зовнішній вигляд його не привабив місцевих, а лише отримав негативні відгуки від чернівчан під дописом автора:

Має вигляд древнього "совка".

Таке відчуття, що іх з Чорнобиля привезли.

Навіщо у цьому сквері взагалі ці атракіони?

І ця рухлядь для дітей?

Де вони той хлам списаний взяли?

Жах.

фото / Богдан Гуцуляк, Facebook

Головну ялинку країни прикрасять у тематиці різдвяної дивоночі | Новини України

Читайте також: