"Має вигляд, наче пережив ядерний удар, що додає нам оптимізму": кумедні відгуки про іграшкового бобра підірвали Мережу

Українці з гумором поставилися до іграшкового плюшевого бобра для собак, який видає звуки. Оголошення про продаж бобра розмістили на одному із сайтів з продажу товарів.

Відгуки про іграшку дуже смішні і креативні.

Бобер призначений для собак та котів, аби ті відволікалися від псування меблів і зосереджували свою активність на іграшці, яка до того ж не мовчить, а видає звуки.

Відгуки тих, хто вже придбав товар, смішні і креативні. Покупці кумедно описують зовнішній вигляд іграшки та звуки, які вона видає:

Найкраща іграшка часів ядерної загрози. Виглядає дуже оптимістично, і так, ніби ядерну війну вже пережив - і нічьо! Тож новини не так лякають, якщо їх дивитися з Бобром. А ще вміє дихати (якщо легенько натиснути на живіт) крякати (якщо натиснути трохи сильніше) і хрустіти, як пакет. Може просто вислухати. Рекомендую Бобра всім, кому ще не встигли рекомендувати веселі смм-ники "Розетки". Правда, не уявляю, як можна його віддати на розгризання собаці. Це жорстоко. Переваги: Виглядає так, ніби пережив полон і ядерну війну.

Недоліки: Занадто ідеальний

Кіт у захваті від Бобра! Тягає його як здобич, розмахує, дере і аж урчить при цьому. Аж такого екстазу від іграшки ніколи в нього не бачила. Переваги: Харизматичний, легкий, м‘який, шуршить, хрюкає, достатньо міцний.

Недоліки: Не живий

Він прекрасний у своїй недосконалості! У ньому ідеально буквально все: від його божественної зовнішності до звуків, що він видає.

Купувала чоловіку на день народження. Він прикольно шуршить і крякає, а зовнішність прекрасна своєю недосконалістю. Матеріал приємний на дотик, прикольно стирчать зуби і лапи. В нас домашніх тваринок немає, але сусідський кіт цього бобра поважає і побоюється.

Класний, максимально уродський бобер. Виглядає так, ніби півроку тусувався в наркопритоні, після чого виповз назовні, де був збитий самоскидом, який після події здав назад і переїхав бідолаху повторно. Купував на подарунок коханій жінці. Обидва раді бобру.

Переваги: Хрюкає, шарудить кульком зсередини і виглядає потворно.

Недоліки: Непросто зрозуміти як змусити його хрюкати. Але одного разу зрозумівши зупинитися неможливо.

Нагадаємо, що під Києвом продається середньовічний замок, побудований за сучасними технологіями. Вартість такого "комплексу" - 800 тис. доларів.

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