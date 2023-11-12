"Маємо бути готовими до збільшення кількості ударів": Зеленський закликав готуватися до захисту

Росія готується до зими, тож в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті.

Україна має підготуватися до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по інфраструктурі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 листопада.

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що Росія готується до зими, тож в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам.

"На всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів", - додав він.

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Раніше українські військові фахівці зазначали, що 2023-2024-го Росія змінить тактику своїх ракетних ударів. Окупанти будуть атакувати енергетичні об'єкти в якійсь одній, двох або трьох областях. Зокрема, загроза зберігається для прифронтових Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської.

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