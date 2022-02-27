"Маємо екологічну катастрофу": ДСНС не може почати гасити нафтобазу у Василькові через обстріли

Резервувар, у який влучив снаряд, був не повністю заповнений.
Біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.
"Після прямого попадання в резервуар ми маємо, судячи з усього, екологічну катастрофу в Київській області", - сказав голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.
Про це він зазначив під час спільного інформаційного телемарафону українських телеканалів, відповідаючи на запитання ведучих каналу "Рада".
Скільки часу потрібно на гасіння, "за попередньою інформацією рятувальників ДСНС, їм важко сказати, тому що вони не можуть прибути на місце. Але це неможливо зробити в короткі строки. Тобто ми не говоримо, що це можна зробити за години".
Нині горить один із десяти резервуарів.
"Там був не повний об'єм. Через події, які в нас відбуваються (війна - ред.), там залишалося не дуже багато пального. І це добре з одного боку. Але з іншого боку, на жаль, певний об'єм там ще є, тому не зрозумілі поки що наслідки. Треба спостерігати за ситуацією. І найголовніше зараз - аби працівники ДСНС, наші рятувальники, якомога швидше змогли дістатися місця і приступити до гасіння", - сказав Олексій Кулеба.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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