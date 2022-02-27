"Маємо екологічну катастрофу": ДСНС не може почати гасити нафтобазу у Василькові через обстріли

"Маємо екологічну катастрофу": ДСНС не може почати гасити нафтобазу у Василькові через обстріли

Резервувар, у який влучив снаряд, був не повністю заповнений.

Біля Василькова Київської області продовжує горіти один резервуар на нафтобазі. У нього в ніч проти 27 лютого поцілили російські окупанти, він вибухнув та загорівся.

"Після прямого попадання в резервуар ми маємо, судячи з усього, екологічну катастрофу в Київській області", - сказав голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.

Про це він зазначив під час спільного інформаційного телемарафону українських телеканалів, відповідаючи на запитання ведучих каналу "Рада".

Скільки часу потрібно на гасіння, "за попередньою інформацією рятувальників ДСНС, їм важко сказати, тому що вони не можуть прибути на місце. Але це неможливо зробити в короткі строки. Тобто ми не говоримо, що це можна зробити за години".

Нині горить один із десяти резервуарів.

"Там був не повний об'єм. Через події, які в нас відбуваються (війна - ред.), там залишалося не дуже багато пального. І це добре з одного боку. Але з іншого боку, на жаль, певний об'єм там ще є, тому не зрозумілі поки що наслідки. Треба спостерігати за ситуацією. І найголовніше зараз - аби працівники ДСНС, наші рятувальники, якомога швидше змогли дістатися місця і приступити до гасіння", - сказав Олексій Кулеба.