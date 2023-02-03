Маємо конкретні домовленості щодо членства в Євросоюзі: Зеленський - про результати саміту Україна-ЄС

Учасники саміту, зокрема, обговорили підготовку до переговорів щодо членства України в ЄС, санкційни тиск на Росію, формулу миру та інше.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві. Він наголосив, що Україна отримала "конкретні домовленості з партнерами про те, як вона стане ще ближчою з Європейським Союзом".

Про це лідер України розповів у традиційному вечірньому відеозвернення у п'ятницю, 3 лютого.

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"Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цього вечора можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалась упевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре", - сказав Зеленський.

Переговори про членство України в ЄС

Глава держави вважає, що переговори про членство України у Євросоюзі можуть розпочатися цьогоріч. Зеленський відзначив, що "є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск".

10-й санкцій пакет проти Росії та фінансова співпраця

Також учасники саміту обговорили 10-й пакет антиросійських санкцій. Україна озвучила західним партнерам свої пропозиції щодо цього пакету. Окрім того, Україна та ЄС провели переговори про плани відновлення інфраструктури, насамперед соціальної та енергетичної, які постраждали через російську агресію.

"Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо. І які ще готуємося здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, насамперед соціальної та енергетичної. Також – реалізацію нашого Fast Recovery Plan, те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований саме на Fast Recovery", - повідомив політик.

Більше українських компаній на внутрішньому ринку ЄС

Зеленський розповів, що "готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів".

Українська формула миру

За результати саміту Європейський союз офіційно підтримав українську формулу миру, яку Зеленський представив учасникам G20 у листопаді 2022 троку. Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. Він підкреслив, що Україна домовилися "про конкретну допомогу з боку ЄС у реалізації цієї формули миру".

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 лютого, Київ прийняв саміт Україна-ЄС. Перша за два роки зустріч українського та європейського керівництв відбулася у воєнних умовах. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва днем раніше разом із 15-ма єврокомісарами для участі в засіданні Єврокомісії та українського уряду.

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