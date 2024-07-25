Чи відбувається зараз на фронті ротація - командувач Нацгвардії пояснив

За його словами, ротації можуть планувати окремо, але на рівні батальйонів та ротних груп.

Ротації українських бійців на війні будуть відбуватися “пізніше”. Обумовлено це великою інтенсивністю бойових дій по всій лінії фронту.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів бригадний генерал, командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

“Ротації будуть, але пізніше, тому що всі зараз на фронті. Є також завдання з посилення кордонів, на прифронтових та деокупованих територіях та інші задачі в цьому контексті”, - наголосив Півненко.

За його словами, ротації можуть планувати окремо, але на рівні батальйонів та ротних груп.

“Це теж важливо. Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи. Довжелезна лінія фронту, активність штурмів, авіаційні удари, але працюємо. І будемо нарощувати наші спроможності, розвиватися, готуватися, вчити командирів. Буде краще”, - підкреслив військовий.

Він також додав, до питання ротації можна буде повернутися, коли знизиться інтенсивність бойових дій.

“Але з нашим сусідом це така собі історія… Ми швидше за все будуватимемо армію і будемо готуватись за зразком, як в Ізраїлі, але з урахуванням своїх національних інтересів, досвіду, зі своїм баченням. Якщо ми хочемо жити як держава і вижити як нація, нам постійно доведеться захищатися”, - зазначив бригадний генерал.

Нагадаємо, що Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту та де прориваються окупанти.

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