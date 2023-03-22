Маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року - Гуменюк про вибух в Криму та панічні настрої на півострові

У ЗСУ повідомили про наслідки вибухів на півночі Криму.

Про це заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Радіо Свобода».

«Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був уражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її – це запорука вдалих дій на потім», – додала речниця.

На запитання про те, як сприйняла цей сигнал окупаційна «влада» РФ і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк підкреслила, що панічні настрої «там вже панують».

«Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони», – пояснила вона.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня до того ж прокоментувала виведення Росією ракетоносіїв на чергування в Чорному морі після кількох днів перерви.

«Це такий жест, демонстрація: «не так нам все це страшно, все ще в нас нормально», так само як вони вміють створювати хорошу міну при поганій грі. Крім того, це може бути і демонстрація сили, демонстрація присутності», – зазначила вона.

Раніше Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в Джанкої на півночі окупованого Криму – це чіткий сигнал росіянам, щоб вони виїжджали із півострова.

Нагадаємо, у Криму знищили ракети "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

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