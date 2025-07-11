Україна отримала важливі сигнали: Зеленський про новини щодо американської зброї

Україна отримала важливі сигнали / © скриншот з відео

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Україна отримує хороші політичні сигнали від США та європейських партнерів. За всіма повідомленнями, постачання зброї відновлено.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Наступного тижня Україна продовжить роботу з американською стороною на військовому рівні, зокрема із генералом Келлогом. Також готуються нові європейські оборонні пакети. Очікується, що найближчим часом будуть сильні кроки щодо санкцій проти Росії за війну, адже «тиск повинен спрацювати».

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«Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні», — зазначає президент України.

Також зараз Україна разом із партнерами працює над новими постачаннями зброї, збільшенням її виробництва в Україні та кращим забезпеченням армії. Вже є хороші домовленості, і очікуються нові.

Робота над цим триватиме наступними тижнями. Головне — якнайшвидше виконати кожну домовленість, щоб армія реально відчула більше сил, більше засобів, кращий захист неба та більше систем ППО. Це є ключовим пріоритетом для України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує відновити постачання зброї Україні шляхом продажу її спочатку союзникам по НАТО. Ця значна зміна політики відбувається на тлі розчарування Трампа російським президентом Володимиром Путіним через затягування переговорів щодо завершення війни в Україні.

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