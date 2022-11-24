"Маємо оптимістичний сценарій": Лунін повідомив, коли на Полтавщині відновлять електропостачання

У самій Полтаві вже є вода і працюють котельні.

Електроенергія в Полтавській області після одного із наймасованіших обстрілів РФ, який окупанти вчинили 23 листопада, зʼявиться вже сьогодні, 24 лютого.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Він уточнив, що протягом кількох найближчих годин почнуть подавати енергію на критичну інфраструктуру, далі – для більшості побутових споживачів.

«Енергетики, всі служби, влада працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити світло. Маємо оптимістичний сценарій, що електроенергія в області зʼявиться вже сьогодні», - йдеться в його повідомленні.

На зараз уже є світло у 15,5 тисячі побутових абонентів і 1,5 тисячі юридичних споживачів колишнього Лохвицького району.

«Що стосується Полтави, то на Подолі, Леваді та частині центру міста є вода. Також уже запустили 4 котельні, які зокрема опалюють обласні лікарні», - уточнив Лунін.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупаційні війська ракетами атакували Україну. Росіяни випустили по Україні близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». ППО України збила 51 ракету. Крім того, 5 дронів знешкодили на півдні.

У результаті ракетного терору РФ в Україні зникло світло, місцями були проблеми із водою і мобільним зв’язком. В Офісі президента кажуть, що хоч ситуація складна, вона є контрольованою.

Станом на ранок 24 лютого більшість областей вже заживлені. Працює критична інфраструктура, фахівці працюють над відновленням подавання світла споживачам.

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